Işıl Tehdit Altında, Asil Oyuna Dahil Oldu
Kendisini tehdit eden kişiden telefon alan Işıl, çaresiz hissederken ona ulaşan Asil duruma müdahil oldu. Yeni çatışmaların temeli bu sahnelerle atıldı.
Mustafa ve Nilay Baba Evine Döndü
Abdullah, Mustafa’nın Nilay'ın evinde kalmasından rahatsız oldu ve onları kendi evlerine dönmeye ikna etti.
Ancak eve dönüş sonrası yeni bir karar alındı:
Mustafa’nın müştemilatta kalmasına karar verildi.
Çimen Dönüşüyle Moralleri Yükseltti
Bu bölümde sürpriz bir gelişme yaşandı. Çimen, kısa süreliğine ailesinin yanına geldi. Eve neşe gelse de bu mutluluk herkese yansımadı.
Ömer, Kıvılcım’a Gerçekleri Açıklıyor
Haksız yere suçlandığını düşündüğü bir genci kurtarmaya çalışan Ömer, baskıya daha fazla dayanamadı. Bölümde, tüm gerçekleri Kıvılcım’a açıklamaya karar verdi.
