Işıl Tehdit Altında, Asil Oyuna Dahil Oldu

Kendisini tehdit eden kişiden telefon alan Işıl, çaresiz hissederken ona ulaşan Asil duruma müdahil oldu. Yeni çatışmaların temeli bu sahnelerle atıldı.

Mustafa ve Nilay Baba Evine Döndü

Abdullah, Mustafa’nın Nilay'ın evinde kalmasından rahatsız oldu ve onları kendi evlerine dönmeye ikna etti.
Ancak eve dönüş sonrası yeni bir karar alındı:
Mustafa’nın müştemilatta kalmasına karar verildi.

İki gün yoğun bakımda kalan oyuncu Ufuk Özkan’ın son hali!
Çimen Dönüşüyle Moralleri Yükseltti

Bu bölümde sürpriz bir gelişme yaşandı. Çimen, kısa süreliğine ailesinin yanına geldi. Eve neşe gelse de bu mutluluk herkese yansımadı.

Ömer, Kıvılcım’a Gerçekleri Açıklıyor

Haksız yere suçlandığını düşündüğü bir genci kurtarmaya çalışan Ömer, baskıya daha fazla dayanamadı. Bölümde, tüm gerçekleri Kıvılcım’a açıklamaya karar verdi.

Full Bölüm İzleme Linki Araştırılıyor

Diziyi kaçıran izleyiciler tarafından “Kızılcık Şerbeti 108. bölüm tek parça kesintisiz izle” ve “Show TV Kızılcık Şerbeti full bölüm bağlantısı” aramaları yoğunlaştı.

