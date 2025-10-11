Taşacak Bu Deniz Dizisi Nerede Çekiliyor?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisinin çekimleri, Trabzon’un Arsin, Araklı, Sürmene ve Of ilçelerinde gerçekleştiriliyor. Karadeniz’in dağları, denizi ve doğal dokuya sahip yöre köyleri diziye gerçekçi ve etkileyici bir atmosfer kazandırıyor.

Dizinin Konusu Ne?

Taşacak Bu Deniz, Karadeniz’in sert coğrafyasında birbirine düşman iki ailenin yıllardır süren husumetini konu alıyor.

Adil (Ulaş Tuna Astepe)

Esme (Deniz Baysal)

Bu iki karakterin nefret ve aşk arasında geçen çarpıcı hikâyesi, aile çatışmaları ve beklenmedik olaylarla ekranlara taşınıyor. Dizi, aşk, nefret, intikam ve hayatta kalma temalarını Karadeniz’in hırçın doğasıyla harmanlıyor.

Taşacak Bu Deniz Oyuncu Kadrosu

Dizinin geniş ve güçlü oyuncu kadrosu şöyle:

Ulaş Tuna Astepe (Adil)

Deniz Baysal (Esme)

Burak Yörük (Oruç)

Ava Z. Yaman (Eleni)

Yeşim Ceren Bozoğlu (Zarife)

Aytek Şayan (Şerif)

Zeynep Atılgan (Fadime)

Onur Dilber (Süleyman)

Hakan Salınmış (Dursun)

Gamze Süner Atay (Şirin)

Gerçek Alnıaçık (Melina)

Batuhan Bayar (Eyüphan)

Erdem Şanlı (İsmail)

Burcu Cavrar (Hicran)

Ulviye Karaca (Şükriye)

Seda Soysal (Emine)

Erkan Yüce (Hıdır)

Emir Çubukçu (Behçet)

Adil Şahin (Çetin)

Nasmina Çoklaş (Muhsine)

Ali Öner (Gökhan)

Fester Abdü (Çakır Uşak)

Özet

TRT 1'in yeni dizisi Taşacak Bu Deniz, Trabzon’un Arsin, Araklı, Sürmene ve Of ilçelerinde çekiliyor. Karadenizli iki düşman ailenin çatışmasını ve Adil ile Esme arasındaki gerilimli aşk hikâyesini konu alan dizi, güçlü kadrosu ve doğal çekim alanlarıyla dikkat çekiyor.