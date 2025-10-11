Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ticaret Bakanlığınca belirlenen ve yiyecek-içecek hizmeti sunan lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri işletmeler fiyat listelerine ilişkin bilgileri elektronik sistem üzerinden Bakanlıkla paylaşacak. Tüketiciler de dijital ortam üzerinden işletmelerin fiyat bilgilerine erişebilme imkanına sahip olacak.

Yönetmelikle çeşitli iş yerlerinde satışa sunulan ürünlerin fiyat etiketlerine ilişkin usul ve esaslarla birlikte açıkta satılan ürünlerde dara miktarı düşme zorunluluğu ile kitap ve dergi satışlarında da elektronik fiyat gösterimine geçildiği aktarıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tüketicilerin ekonomik çıkarlarını korumak ve piyasalarda fiyat şeffaflığını artırmak amacıyla yürütülen düzenleme, denetim ve yaptırımlara kararlılıkla devam edildiği belirtilerek, "Vatandaşlarımızın günlük yaşamda sıklıkla hizmet aldığı lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri işletmelerde, fiyatların açık, erişilebilir ve dürüst biçimde sunulmasını sağlamak üzere yeni uygulamalar hayata geçirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Satıcı tarafından açıkta ve tüketici huzurunda tartılarak satılan ürünlerde, malın içinde bulunduğu kap veya ambalajın ağırlığının (dara) artık zorunlu olarak düşüleceğine işaret edilen açıklamada, bu sayede tüketicilerin yalnızca satın aldıkları ürünün ağırlığı kadar ödeme yapacağı ve haksız fiyatlandırmanın önüne geçilerek, adil ticaret ilkesinin güçlendirilmiş olacağı belirtildi.

Kitap ve dergi satışlarında elektronik fiyat gösterimine geçildiği bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kitap, dergi, gazete ve benzeri ürünleri satan işletmelerde ürün fiyatlarının yalnızca etiketle değil, aynı zamanda elektronik cihazlar aracılığıyla da gösterilebilmesi mümkün hale gelmiştir. Bu düzenleme, tüketicilerimizin söz konusu ürünlerin fiyatlarını daha kolay, hızlı ve doğru şekilde öğrenebilmesini sağlayacaktır. Lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri işletmeler nezdinde fiyat listeleri ve uygulamaları titizlikle denetlenmektedir."