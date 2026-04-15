Okulda Silahlı Saldırı: Panik Dolu Anlar

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan bir meslek lisesinde yaşanan silahlı saldırı, büyük korkuya neden oldu.

Okula giren saldırgan, pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

16 Kişi Yaralandı

Saldırıda aralarında öğrencilerin de bulunduğu toplam 16 kişi yaralandı.

Yaralılar hastanelere kaldırılırken, olay yerinde güvenlik önlemleri artırıldı.

Saldırgan Okulun Eski Öğrencisi Çıktı

Yapılan incelemelerde saldırıyı gerçekleştiren kişinin, okulun eski öğrencisi olduğu belirlendi.

Daha önce örgün eğitimden ayrılarak açık öğretime geçtiği öğrenilen saldırgan, olayın ardından okul içinde saklandı.

Polis Kuşattı, Kendini Vurdu

Polisin “teslim ol” çağrılarına yanıt vermeyen saldırgan, güvenlik güçleri tarafından kıskaca alındı.

Kısa süre sonra kendini vurarak hayatına son verdi.

Sosyal Medya Paylaşımları Şoke Etti

Olayın ardından saldırganın sosyal medya hesapları incelendi.

Saldırıdan önce yaptığı bazı paylaşımlarda, okulda eylem gerçekleşeceğine dair ifadeler kullandığı tespit edildi.

Bu paylaşımlar, olayın planlı olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

Soruşturma Derinleştirildi

Olayın ardından başlatılan soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Yetkililer, saldırının arka planını ve motivasyonunu ortaya çıkarmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.