Tekerek Mahallesinde Makilik Alanda Yangın Çıktı Tekerek Mahallesinde Makilik Alanda Yangın Çıktı

Maslak Dereboyu 2 Caddesi'ndeki 2 katlı iş merkezinin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürmek çalışmaları sürüyor.