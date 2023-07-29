Maslak Dereboyu 2 Caddesi'ndeki 2 katlı iş merkezinin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürmek çalışmaları sürüyor.
Maslak Dereboyu 2 Caddesi'ndeki 2 katlı iş merkezinin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangını söndürmek çalışmaları sürüyor.
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