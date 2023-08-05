Arjantin'da poodle cinsi iki süs köpek alan adam, aşı için veterinere gidince hayatının şokunu yaşadı. Köpeklerin aslında fret cinsi fare olduğu, doğuştan steroitle büyütülerek süs köpeği görünümü verildiği belirlendi.

SADECE 150 DOLAR ÖDEYEREK İKİ KÖPEK ALDI

Arjantin'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir adam, süs köpeği almak istedi. Poodle cinsi iki tane köpek beğenen adam, 150 dolar ödeyerek satın aldı.

Satın aldığı iki süs köpeği steroit ile şişirilmiş iki sıçan olduğu ortaya çıktı

KÖPEKLER FARE ÇIKTI

Köpekleri çok düşük fiyata satın alan adam aşı için veterinere gitti. Veterinerin şüphelenmesi üzerine gerçek ortaya çıktı. Köpeklerin aslında fret türü iki fare olduğu öğrenildi. Dolandırıcıların, fareleri doğuştan steroitle büyüterek süs köpeği görünümü verip adamı kandırdığı öğrenildi.