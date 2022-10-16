Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş tüm şiddetiyle devam ediyor...

8 ayın geride kaldığı savaşta, her iki ülke de ağır kayıplar verdi.

Bu süreçte Rus ordusu tarafından ele geçirilen kentler yeniden Ukrayna'nın kontrolüne geçti.

Hasarlı araçlar Prag'da sergilendi

Savaş nedeniyle yerleşim yerleri yaşanmaz hale gelirken, saldırıların evleri ve arabaları da kullanılmaz hale getirdiği görüldü.

Ağır hasar gören araçlar, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Signal Festivali çerçevesinde sergilendi.

41 bin Euro bağışlandı

Meydanda sergilenen 4 araca bölge halkı yoğun ilgi gösterirken, enkaza dönen araçlara tasarımcılar tarafından yapay dumanlar ve ışıklar eklendi.

Araçların Ukrayna’dan Prag’a getirilmesi için bir hayırsever tarafından bir milyon Çek korunası (yaklaşık 41 bin Euro) bağışlandı.