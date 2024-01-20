Yeni Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında alt ve üstyapı çalışmaları hummalı bir şekilde sürerken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen Kentsel Tasarım Projesi de hızla yükseliyor. Azerbaycan Mahallesi, Hükümet Bulvarı, Zübeyde Hanım Bulvarı, Müftülük Meydanı ve Cahit Zarifoğlu Caddesi’nde proje kapsamında çalışmalar devam ederken Trabzon Caddesi’nde de kalıcı konut ve iş yerlerinin inşası sürüyor.

Şehir merkezine toplam 10 binin üzerinde kalıcı konut ve iş yeri kazandırılacak Proje tamamlandığında, konut ve iş yerleri, sosyal donatıları, yeşil alanları ve ulaşımıyla katma değeri artırılan şehir merkezi eski canlılığına kavuşturulacak.