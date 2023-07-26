Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017 tarihinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan öğretmen Aybüke Yalçın'ın hayatı ve öğretmenlik azmi, TRT ortak yapımcılığında beyaz perdeye aktarılacak. TRT'nin konuya ilişkin aktardığı bilgiye göre 24 Kasım Öğretmenler Günü haftasında vizyona girmesi planlanan filmin çekimleri öncesinde şehit Aybüke öğretmenin babası Sadık Yalçın ile TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı bir araya geldi.

AYBÜKE YALÇIN'IN HAYATI FİLM OLACAK

Filmin yılsonunda tamamlanacağını ifade eden Sobacı, "Şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın kıymetli babası Sadık Bey'le bir araya gelerek şehidimizin hayatını konu alan TRT ortak yapımı sinema filmimizin ilk adımını attık. İnşallah yılsonunda tamamlanmış olacak. Rabbim utandırmasın. Çünkü yiğitlerimize karşı sorumluluğumuz büyük. Aslında Aybüke öğretmenimiz, arkasından gelecek birçok gence rol model oluşturacak bir karakterdeydi. Tayini Batman'a çıktığında 'Bayrağın her dalgalandığı yer vatanımızdır' diye ifade etmiş. Bu proje bizim için gerçekten de bir onur." dedi.

Şehit öğretmenin babası Sadık Yalçın, TRT'nin bu projesinin gençlere önemli bir örnek olacağını dile getirdi.

ŞEHİT ÖĞRETMEN ŞENAY AYBÜKE YALÇIN KİMDİR?

İzci, evlat, öğrenci ve öğretmen Aybüke, “Türkiye Cumhuriyeti’nin her karışı vatandır ve oradaki öğrencilerin bize ihtiyacı var” diyerek Batman’ın Kozluk ilçesinde göreve başladı. Henüz 22 yaşında olan öğretmen Aybüke, kendi imkânlarıyla okulun bodrum katını müzik sınıfına dönüştürmüş ve her ay maaşından artırıp sınıfına enstrüman almıştı. Bölgedeki öğrencilerin gelişmesi için varını yoğunu ortaya koydu.

Aybüke henüz çiçeği burnunda bir öğretmenken, 9 Haziran 2017’de öğrencilerine son kez sarıldı ve son kez başarılar diledi. Son kez karne dağıttı. Aybüke Öğretmen, okuldan sonra arkadaşlarıyla yola çıktığı sırada, dönemin Belediye Başkanına suikast düzenlemek üzere olan PKK’lı teröristlerin hain saldırısının hedefi oldu.