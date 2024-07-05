Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir askerimizin şehit olduğunu açıkladı.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan temasta şehit olan Uzman Çavuş Cebrail Acar (33) için Şırnak'ta tören düzenlendi.
23. Piyade Tümen Komutanlığında gerçekleştirilen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, şehidin öz geçmişi okundu.
Duanın ardından şehidin naaşı ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.
Şehit Acar'ın cenazesi hava yoluyla Konya'ya uğurlandı.
Editör: Tuğrulhan BAYRAKTAR