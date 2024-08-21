Etkinlik kapsamında çocuklar, eğlenceli oyun alanlarında doyasıya eğlenme fırsatı buldu. Aileler ise bir araya gelerek hem birbirleriyle dayanışma örneği gösterdi hem de toplumsal birlik ve beraberliğin güçlendirilmesine katkı sağladı.

Milletvekili Karakoç Dora, organizasyonun amacının, şehit ve gazi ailelerine moral vererek, onların yanında olduklarını hissettirmek olduğunu ifade etti. "Bu tür etkinlikler, hem çocuklarımızı mutlu ediyor hem de ailelerimize bir nebze de olsa destek oluyor. Toplum olarak birbirimize daha sıkı sarılmamız gereken günlerden geçiyoruz," dedi.

Editör: Yunus Firdevsoğlu