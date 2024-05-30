Kahramanmaraş İstiklal Spor’un yeni dönemdeki güçlü yapılanması ve şampiyonluk hedefi, şehir ve taraftarlar için umut vadederken, Şairler Tepesi’nde gerçekleştirilen lansman gecesine iş dünyası da büyük ilgi gösterdi.

Kahraman şehrin ağabeyi, KİPAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz ve İSKUR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Kurtul, Kahramanmaraş’ın yeniden moral bulması adına yaptığı desteklere bir yenisini daha ekleyerek İstiklal Spor'a büyük destek verdiler.

Lansman gecesinde büyük ilgi gören Hanefi Öksüz, katılımcılara seslenerek, "Kahraman şehrin sosyal ve kültürel olarak da zenginleşmesi gerekiyor ve spor, bunun başını çekiyor," dedi.

Toplantıda sergilenen birlik ve beraberlik, gecenin önemini bir kez daha perçinledi. Hanefi Öksüz’ün desteği ve şehrin iş dünyasının yoğun ilgisi, Kahramanmaraş İstiklal Spor’un hedeflerine ulaşmasında büyük bir motivasyon kaynağı oldu.

Toplantıda Sergilenen Birlik Ve Beraberlik Gecenin Önemini Bir Kez Daha Perçinledi.