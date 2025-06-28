6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Kahramanmaraş’ta, yeniden inşa sürecine bilimsel katkı sağlamak amacıyla önemli bir organizasyon gerçekleştirildi.

Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası Adana Şubesi Kahramanmaraş İl Temsilciliği tarafından düzenlenen “İnşaat Mühendisliği Çalıştayı”, Ramada Otel’de geniş katılımla yapıldı.

Alanında uzman isimlerin, siyasi parti temsilcilerinin, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin yoğun ilgi gösterdiği çalıştayda, şehrin geleceği masaya yatırıldı.

Depremin yarattığı tahribatın ardından güvenli yapılaşma, zemin etütleri, mühendislik denetimleri ve afetlere dirençli şehir planlamaları konularında kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Çalıştayda yapılan konuşmalarda, yaşanılan acı tecrübenin bir daha tekrar etmemesi için bilimin ve mühendisliğin ışığında hareket edilmesinin elzem olduğu vurgulandı.

Katılımcılar, özellikle inşaat mühendislerinin rolünün, sadece yapı tasarımıyla sınırlı kalmadığını; can ve mal güvenliğinin teminatı olduğunu ifade etti.