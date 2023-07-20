Düzenlendiği Şehri Dünyada Büyük Bir Marka Haline Getiren Expo’yu, Kahramanmaraş’a Kazandıran Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve Ekibi, Büyük Bir Azim ve Kararlılıkla Çalışmalarını Sürdürüyor.

Proje Alanındaki Hummalı Çalışmaları sürekli Takip Eden Başkan Mahçiçek, Kahramanmaraş’ta görev yapan mimarlarla EXPO 2023 alanında kahvaltı programında bir araya geldi.

Deprem sonrası Kahramanmaraş’ın tekrardan ayağa kalkması ve yapılaşmaları konusunda ve expo 2023 organizasyonuyla şehir yapılaşması için önemli gelişmeler konuşuldu.