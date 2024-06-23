Muş'un Karşıyaka Mahallesi Lale Vadisi'nde meydana gelen olayda, dere kenarında cep telefonuyla özçekim yapmak istediği öne sürülen Z.A., dengesini kaybederek derenin içine düştü.

Birlikte olduğu arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Tedavisi devam ediyor

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Gelen ekipler, dereye inerek Z.A.'yı yaklaşık yarım saatlik çalışma ile çıkardı. Genç kadın yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Z.A.'nın tedavisi devam ediyor.

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Kaynak: Haber Merkezi