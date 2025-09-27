Selimiye Tahkik ve Tetkik Kurulu’nun sunduğu, Vakıflar Genel Müdürlüğü Bilim Kurulu’nca üç kez reddedilen proje Yüksek Kurul’dan onay aldı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii'nin restorasyonunda, kubbe yazılarında yapılması planlanan değişiklikler büyük tepki topladı. Kubbe yazılarının aslını ve tarihi dokusunu bozacak şekilde restorasyonu öngören proje, Edirne İdare Mahkemesi'ne taşındı.

Mahkeme, Selimiye Camii'nin ana kubbe yazılarındaki değişiklik önerisine ilişkin açılan davada yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kararda, "işlemlerin uygulanması halinde yapıt açısında telafisi güç zarar doğurabileceği" belirtildi.