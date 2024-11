İSTANBUL (AA) - Setur'un seyahat teknolojileri üreten markası SeturTech, IDC Future Enterprise Awards'ta "Müşteri Deneyiminde Geleceğin En İyisi" kategorisinde ödüle layık görüldü.



Şirketten yapılan açıklamaya göre Setur, turizmi dijitalleştirecek uygulamalarla sektöre yön veren SeturTech markasıyla Türkiye'nin geniş kapsamlı teknoloji ve yenilik etkinliği olarak kabul edilen IDC DX Türkiye Summit 2024'e katıldı.

NG Enjoy Sapanca'da bu yıl beşincisi düzenlenen etkinlik, kamu ve özel sektörün iş birimleriyle üst düzey yöneticilerini bir araya getirdi.



"Dijital Çağda Liderlik ve Teknolojide Öncüler" temasıyla düzenlenen zirvede konuşmacılar, dijital öncelikli stratejilere dair tecrübe ve öngörülerini paylaştı.

Zirvede, Setur Bilgi Teknolojileri ve AR-GE Lideri Nilay Azizoğlu, "Dijital Dönüşümde Değişim Yönetimine Yön Vermek" (Navigating Change Management in Digital Transformation) başlıklı panelin moderatörlüğünü üstlendi.



Azizoğlu, hızla dönüşen iş dünyasında organizasyonların çeviklik ve dayanıklılık kazanması için bilgi teknolojileri birimlerinin üstlenmesi gereken kritik rolleri anlattı, gelecek dönemde bu alandaki teknolojiler hakkındaki fikirlerini paylaştı.

Zirve kapsamında kuruluşların, organizasyonlarını geleceğe başarıyla taşıma yolundaki stratejilerini değerlendiren "IDC Future Enterprise Awards" (Geleceğin İşletmeleri Ödülleri) da sahiplerini buldu.

Setur Bilgi Teknolojileri ve AR-GE Lideri Nilay Azizoğlu ile Veri ve Yapay Zeka Lideri Erdal Şekerci'nin katıldığı ödül töreninde, SeturTech, Setur'un web sitesinde ve mobil uygulamasında yer alan "Setur Seyahat Asistanı" uygulamasıyla "Müşteri Deneyiminde Geleceğin En İyisi" (Best in Future of Customer Experience) kategorisinde ödüle layık görüldü.

"Seyahati teknolojik çözümlerle zenginleştirme", "benzersiz ve kişiselleştirilmiş müşteri deneyimi sunma" hedefi doğrultusunda çalışan SeturTech, ChatGPT teknolojisine entegre olan Setur Seyahat Asistanı'nı hayata geçirerek, yapay zekayı, seyahat planlama süreçlerine dahil eden ilk seyahat şirketi olma unvanını taşıyor.