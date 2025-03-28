ANKARA (AA) - Aksa Doğalgaz, SOCAR Türkiye bünyesindeki Bursa ve Kayseri dağıtım bölgelerinde hizmet sunmaya başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aksa Doğalgaz, Bursa ve Kayseri'de faaliyet gösteren doğal gaz dağıtım şirketlerini satın alarak doğal gaz sektöründe liderlik pozisyonunu güçlendirdi.



Aksa Doğalgaz, 1,2 milyonun üzerinde doğal gaz abonesinin bulunduğu Bursa'ya ve 575 bin abonenin yaşadığı Kayseri iline hizmet verecek. Bursa ve Kayseri'deki vatandaşlar Aksa Doğalgaz çatısı altında doğa dostu, konforlu ve güvenli enerji doğal gaz ile kaliteli hizmet anlayışı çerçevesinde buluşacak.



Aksa Doğalgaz, SOCAR Türkiye ile yürütülen satın alma sürecinin tamamlanmasıyla Türkiye'nin en büyük doğal gaz dağıtım şirketi konumuna gelirken, Avrupa'nın en büyük doğal gaz dağıtım şirketleri arasında dördüncü sıraya yerleşti.



Faaliyetlerini "şehirler doğal gazla nefes alıyor" mottosuyla gerçekleştiren şirketin hizmet verdiği bölgelerde hava kalitesi iyileşirken, doğal gazla üretim maliyetleri azalıyor, sanayileşme hızlanıyor. Şirketin katkıda bulunduğu doğrudan ve dolaylı istihdam da her geçen gün artıyor.

- 29 il merkezi, 327 ilçe ve beldeye gaz arzı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Doğalgaz Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, satın almalarla birlikte 32 ilin sınırları içerisinde yer alan 29 il merkezinde doğal gaz dağıtım hizmeti vereceklerini belirtti.



Arslan, Türkiye'nin en büyük doğal gaz dağıtım şirketi olarak lisans sayısını 21'den 23'e çıkardıklarına işaret ederek, "Bugün itibarıyla 327 ilçe ve beldeye gaz arzı sağlıyoruz. Şebeke uzunluğumuz yüzde 31 artışla 62 bin kilometreye, abone sayımız ise yüzde 36 artarak 7,3 milyona ulaştı. Dağıtımını gerçekleştirdiğimiz yıllık doğal gaz miktarı yüzde 27'lik bir büyümeyle 13,3 milyar metreküpe yükseldi." ifadelerini kullandı.

Şirketin operasyon ağına katılan şehirlere doğal gazı yüksek müşteri memnuniyeti ilkeleriyle güvenli ve kesintisiz şekilde sağlayacaklarını aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"Yakın dönemde, Türkiye İtibar Endeksi Araştırması'na göre 'Enerji Sektörünün En İtibarlı Markası' unvanına değer görüldük. Bu anlamlı ödül, abonelerimiz ile olan güçlü bağımızı ve müşteri memnuniyetine verdiğimiz değeri yansıtması açısından oldukça önemli. Kazancı Holding'in yarım asrı aşan bilgi ve tecrübesinden güç alarak gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla ülkemizin ve dünyamızın enerji geleceğine katkımızı derinleştirmeye devam edeceğiz. Bu önemli gelişme ile birlikte hedeflerimize ulaştık, satın alma sonrası oluşan fiziki büyüklükler, finansal göstergelerimizde de önemli bir ivme yaratacak. 2030 hedeflerimizi bugünkü göstergelerimizle değerlendirerek, yeni ve güçlü hedeflerle yolumuza devam edeceğiz."