İSTANBUL (AA) - Medical Point Gaziantep Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Hakan Bozkurt, baş ağrılarının pek çok farklı tipi olduğuna ve her birinin altında yatan nedenin farklı olabildiğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, baş ağrıları, en yaygın sağlık sorunlarından biri olup, birçok kişi sıkça hastanelere başvuruyor. Ancak bazı baş ağrılarının, geleneksel tedavi yöntemlerine rağmen uzun süre geçmeyebildiği ve bunun da bireylerin yaşam kalitesini ciddi şekilde etkilediği biliniyor. Dirençli baş ağrılarının tanı ve tedavisinde ise nöral tedavi yaklaşımları umut verici bir çözüm sunuyor.

Medical Point Gaziantep Hastanesinde, uzmanlık alanında yıllarca deneyim kazanan Dr. Öğretim Üyesi Hakan Bozkurt, bu tür baş ağrılarının tedavisinde ileri nöral tedavi yöntemlerini kullanarak hastalarına etkili çözümler sunuyor.

Baş ağrıları, pek çok farklı nedenden kaynaklanabiliyor ve kişiden kişiye farklılık gösterebiliyor. Dirençli baş ağrıları, ilaç tedavilerine yanıt vermeyen, sık sık tekrar eden ve uzun süre devam eden baş ağrılarını tanımlıyor. Bu tür baş ağrıları, genellikle migren, gerilim tipi baş ağrısı veya bazı nörolojik hastalıklarla ilişkilendirilebiliyor. Ancak bazı durumlarda, hastalar mevcut tedavi seçeneklerine rağmen ağrılarından kurtulamıyor.

- "Her baş ağrısı vakası bireysel olarak ele alınmalıdır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hakan Bozkurt, baş ağrısının doğru bir şekilde tanı alabilmesi için kapsamlı bir değerlendirme yapılmasının önemli olduğunu belirtti.

Baş ağrılarının pek çok farklı tipi olduğuna ve her birinin altında yatan nedenin farklı olabildiğine değinen Bozkurt, "Hasta öyküsü, nörolojik muayene ve bazı özel tetkikler, doğru tanıyı koymak için kritik öneme sahiptir. Bu nedenle, her baş ağrısı vakası bireysel olarak ele alınmalıdır." bilgisini paylaştı.

Bozkurt, baş ağrısının türünü belirlemek için genellikle, ağrının sıklığı, şiddeti, süresi ve ilişkili semptomlar gibi faktörlerin göz önünde bulundurulduğunu aktararak, "Ayrıca, beyin tomografisi veya manyetik rezonans görüntüleme (MRG) gibi ileri tetkikler kullanılarak daha ciddi hastalıklar dışlanabilir." ifadesini kullandı.

Özellikle dirençli baş ağrıları olan hastalar için nöral tedavi yöntemlerinin etkili bir seçenek olduğunu kaydeden Bozkurt, şöyle devam etti:



"Nöral terapi, vücudun sinir sistemine etki eden ve ağrı yönetimi için kullanılan bir tekniktir. Bu tedavi, genellikle baş ağrılarının kaynağını hedef alarak sinirsel iletim yollarını yeniden düzenlemeyi amaçlar. Nöral tedavi kapsamında, sinir bloğu uygulamaları ve akupunktur gibi yöntemler öne çıkmaktadır."

Bozkurt, sinir bloğu uygulamalarında, ağrılı bölgeye lokal anestezik ilaçlar enjekte edilerek sinirlerin geçici olarak bloke edilmesi sağlandığını aktararak, "Bu işlem, ağrı sinyallerinin beyne ulaşmasını engeller ve hastanın rahatlamasına yardımcı olur. Akupunktur ise, vücutta belirli noktalara ince iğnelerle müdahale ederek ağrıların hafifletilmesini sağlar." değerlendirmesinde bulundu.

Dirençli baş ağrılarıyla mücadele eden hastalar için yeni nesil tedavi seçenekleri sunarak yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Bozkurt, şunları kaydetti:

"Nöral tedavi yaklaşımları, baş ağrısı hastalarının eski yöntemlere göre daha hızlı ve etkin çözümler bulmasına yardımcı oluyor. Bu tedavi yöntemlerinin başarı oranları oldukça yüksek olup, birçok hasta ağrılarını azaltarak günlük yaşamlarına daha rahat devam edebiliyor."

