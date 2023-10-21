Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin, özel hayatı ve paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Her paylaşımı olay olan Şahin, son olarak sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile birlikte Bali'ye gitti.

Tüm yazı Türkiye’deki tatil beldelerinde ve İspanya’nın İbiza adasında geçiren Şevval Şahin ve sevgilisi Murat Kazancıoğlu'nun tatili çok konuşuldu.

Aşk dolu kareler paylaşan ikiliden günler sonra ise üzen haber geldi...

Birbirlerini sildiler

Aşk dolu pozlarıyla konuşulan ünlü çiftin ayrılık iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medyada birbirlerini takipten çıkan ünlü çiftin resimleri de silmesi iddiaları güçlendirdi.