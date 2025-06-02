Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli maaşlarıyla ilgili beklenen açıklamayı yaptı. 5 Haziran 2025 tarihinde yapılması planlanan 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekli ve hak sahiplerinin maaş ödemeleri, Ramazan Bayramı öncesi öne çekildi.

Maaşlar 4 Haziran’da Hesaplarda Olacak

SGK tarafından yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Aylık ödeme günü 5 Haziran olan 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekli ve hak sahiplerimizin Haziran 2025 dönemine ilişkin aylık ödemeleri öne çekilerek 4 Haziran 2025 tarihinde hesaplara yatırılacaktır.”

Bu düzenleme ile birlikte milyonlarca emekli, bayramdan önce maaşlarına kavuşmuş olacak.

Kimler Yararlanacak?

Bu uygulamadan yalnızca 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekliler ve hak sahipleri yararlanacak. 4A (SSK) ve 4B (Bağ-Kur) kapsamındaki emekli maaşları için SGK henüz yeni bir tarih açıklaması yapmadı.