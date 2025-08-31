O Anlar Kamerada

Paylaşılan videoda, Hakkı Alkan’ın öfkeyle bağırdığı sırada önünde bulunan bir saksıyı çalışanına doğru attığı, ardından çalışanın bilgisayarını kapatıp ayağa kalktığı anlar yer aldı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Çalışandan Mobbing ve Darp İddiası

Olayın ardından Samet Jankovic isimli çalışan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda mobbing, hakaret ve tehditlere maruz kaldığını öne sürdü. Jankovic, “4 yılda yaptığım ek mesailerin hiçbirini almadım. Zam hakkım iptal edildi. Küfür ve tehditlerin havada uçuştuğu bir kurumdan bahsediyorum.” ifadelerini kullandı.

Çalışan ayrıca olay sonrası darp raporu aldığını ve konunun yargıya taşındığını duyurdu.

Hakkı Alkan’dan Açıklama

Yaşananların ardından Hakkı Alkan sosyal medya üzerinden özür mesajı yayınladı. Alkan, fırlattığı nesnenin “saksı değil dal” olduğunu öne sürdü.