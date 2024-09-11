İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik düzenlenen, "Siberağ-6" operasyonlarında 74 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlüklerince Kayseri ve Diyarbakır merkezli Antalya, Kırklareli ve Yozgat'ta "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet ve örgüt kurma" suçlarına yönelik "Siberağ-6" operasyonlarının gerçekleştirildiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, operasyonlar sonucu 1 otomobil ile çok miktarda döviz ve dijital materyal ele geçirildiğini belirterek, Operasyonları gerçekleştiren polis ekiplerini tebrik etti.