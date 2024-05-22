İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 34 ilde düzenlenen "Sibergöz-40" operasyonlarında 181 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 34 ilde düzenlenen operasyonların, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a Muhalefet", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak", "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama", "Nitelikli Dolandırıcılık ve Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği" suçlarına yönelik gerçekleştirildiğini bildirdi.

Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalara, çok miktarda döviz, Türk Lirası, kripto varlık cüzdanı ve dijital materyale el konulduğunu bildiren Bakan Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadesini kullandı.