"Aşırı sıcak ve nemli ortama maruz kaldığında vücutta dengesizlik oluşuyor. Vücut ısısı artmaya başlayınca bazı hasarlanmalara yol açıyor. Beyin dokusu, kalp, karaciğer, böbrek gibi birçok sistemin bozulmasına neden oluyor. Çocuklar, yaşlılar, kronik rahatsızlıkları ve cilt hastalıkları bulunanların risk grubunda olduğuna dikkati çeken Bozkurt, "Sıcak havalarda belli risk faktörü olan kişilerin dışarı çıkmaması gerekiyor. Çıkması gerekiyorsa da koruyucu önlemlerini alarak çıkmalı. Vücut ısısını hapseden kıyafetlerden uzak tutacak ince ve pamuklu kıyafetler giymeli, şapka takmalı. Su tüketimine çok dikkat etmek gerekiyor. Kişinin sıcak kalmasına bağlı bazı semptomları gelişiyorsa yapacağınız şey vücudu soğutmaktır. Üstündeki kalın kıyafetleri çıkarmalısınız. Hasta gölge bir alana alınmalı, sert ve düz bir zemine uzandırılmalı. Kişiye ağızdan sıvı ve tuz dengesini sağlayacak içecekler içirilmeli. Sıcaklığa bağlı olduğunu düşündüğünüz ateş yüksekliklerinde, herhangi bir enfeksiyona bağlı değilse ateş düşürücü vermeyin, bu kişilerde işe yaramayacaktır. Bizim size önerimiz ateş düşürücü değil, sıvı desteğini sağlayıp vücudu dışarıdan soğutmaya çalışın."

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt