Türkiye'de Etkili Olan Bunaltıcı Sıcaklıklar Kahramanmaraş'ta Da Etkisini Göstermeye Devam Ediyor.

Kahramanmaraşlı Depremzedelerin Tercih Noktası Rıdvan Hoca Yeraltı Çarşısı, Sıcak Yaz Günlerinde De İlgi Görüyor.

Kahramanmaraş'ta Alışveriş Mekânı Olmanın Ötesine Geçerek Vatandaşlara Yaz Sıcağını Unutturan Çarşı, Serin Koridorları Ve Su Çeşmeleriyle Dikkat Çekiyor.

Güneşin Sıcağından Uzak Alışveriş Yapmak İsteyen Vatandaşlar Yeraltı Çarşısını Tercih Ediyor.

Rıdvan Hoca Yeraltı Çarşısı Esnafları da Çarşılarının Bunaltıcı Sıcaklara Karşın Çok Serin Olduğunu Dile Getirerek Alışveriş İçin Herkesi Beklediklerini İfade Etti.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt