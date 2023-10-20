Meteoroloji'nin yeni hava durumu raporunu göre, sıcaklıkların bugünden itibaren hissedilir derecede artacağı tahmin edilirken, bazı illere de sağanak uyarısı geldi.

Son değerlendirmelere göre, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artacağı, yurdun doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar.