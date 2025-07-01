Olay, ilçeye bağlı Tahıl Meydanı'ndaki bir markette meydana geldi. İddiaya göre, alışveriş yapan erkek müşteri, aldığı ürünlerin parasını kasiyer Kübra A.'ya (31) fırlattı. Bu saygısız tavır üzerine taraflar arasında sözlü tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmada öfkelenen müşteri, kasiyere yumruk attı. Şiddetli darbenin ardından Kübra A.'nın burnunun kırıldığı öğrenildi. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırgan müşterinin kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Marketin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, tartışma ve saldırı anı net bir şekilde görülüyor.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.