Çevre Koruma ve Sıfır Atık Dairesi ekipleri, öğrencilere çevre temizliği ve iklim değişikliği hakkında bilgi verdi.

Seminerde interaktif materyaller ve uygulamalı aktivitelerle minikler, atıkları ayrıştırma ve geri dönüşüm süreçlerini deneyimleyerek öğrendi. Çocukların çevre bilinci kazanmaları hedeflenirken, bireysel farkındalık ve sorumluluk duygusunun önemine vurgu yapıldı.

Boğaziçi Anaokulu Müdürü Zeynep Kaya, “Eko Okul projesi kapsamında çocuklarımızı çevre bilincine yönelik etkinliklerle buluşturuyoruz. Büyükşehir Belediyesine faydalı eğitimleri için teşekkür ederiz” dedi.