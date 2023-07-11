Sigara zammı sonrası Temmuz 2023 en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları araştırılmaya başlandı. Türkiye Tekel Bayiler Platform Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabı üzerinden "Sigaraya 5 TL zam geçişi oldu." açıklamasında bulundu. Son sigara zammının ardından en ucuz sigara fiyatı 36,50 TL olmuştu. İşte 11 Temmuz 2023 Salı güncel sigara fiyatları

SİGARA FİYATLARINA ZAM MI GELDİ?

Türkiye Tekel Platformları Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile sigara fiyatlarına zam geldiğini açıkladı.

SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş "Bir sigara grubuna 5 tl zam geçişi oldu zamlar gelmeye devam edecek." açıklamasında bulundu. Sigara zammı 10 Temmuz itibarıyla uygulanmaya başladı.

EN PAHALI VE EN DÜŞÜK SİGARA FİYATLARI

Yapılan açıklama göz önüne alındığında; en pahalı sigara fiyatının 48 TL ve en düşük sigara fiyatının ise 41 TL olması bekleniyor.