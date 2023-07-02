Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı 'Ceren' karakteriyle tanınan Gizem Güven ve 'Cem'e hayat veren Buğra Özmüldür, uzun bir aradan sonra beraber görüldü.

İki ünlü oyuncu Gizem Güven ve Buğra Özmüldür, birlikte tatile gitti. İki ünlü isim Assos'ta yaptıkları tatilden görüntüleri sosyal medyalarında paylaştı.

Çocukluk halleriyle akıllara kazınan iki isim şimdi son halleriyle gündemde.

Sihirli Annem'in Cem'in son halini görenler "Çocuk yakışıklı olmuş", "Vay be çocukluğuyla alakası yok" yorumlarında bulundu.

İkili diziden beri iletişimlerini hiç kesmedi ve zaman zaman İstanbul'da buluşarak zaman geçiriyorlar.