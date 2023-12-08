Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin 4. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri’nde anlamlı bir etkinlik daha edebiyatseverlerle buluşturuldu.

Açıldığı günden itibaren binlerce edebiyatseveri ağırlayan uluslararası kültür etkinliğinin 4’üncü gününde, Türk edebiyatının en önemli şahsiyetlerinden ve Yedi Güzel Adam’dan birisi olan Cahit Zarifoğlu’nun hayatını konu alan ‘Yaşamak’ adlı tiyatro gösterisi Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde sahne aldı.

Yoğun katılımın olduğu gösteride; Hakan Güneri, Serdar Dinçel, Mehmet Güler, Behruz Firuzmand, Hale Üstün gibi usta sinema oyuncuları Cahit Zarifoğlu’nun öğrenim ve yazım hayatını, sosyal yaşantısını sahneye taşıdı.

Usta isimler performansıyla katılımcılardan yoğun alkış alırken, etkinliğin çok anlamlı olduğunu belirten sanatseverler Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 4. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri’nin 10 Aralık Pazar gününe kadar devam edeceği ve etkinliklere tüm edebiyatseverlerin davetli olduğu belirtildi.