Camiden Çıkan Çifte Evlerinin Önünde Silahlı Saldırı

Olay, Hacılar ilçesine bağlı Beğendik Mahallesi Şehit Rüştü Bayram Caddesi'nde meydana geldi. Camiden çıkan Fahri Baktır ve eşi Gülhanım Baktır, henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin av tüfeğiyle açtığı ateşe hedef oldu.

Ekipler Olay Yerine Sevk Edildi

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede, çiftin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Cenazeler Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Fail ya da Failler Aranıyor

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırgan veya saldırganların tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı. Saldırının nedeni ve faillerin kimliğiyle ilgili soruşturma sürüyor.