Serdar Öktem kimdir, eğitim ve mesleki geçmişi nedir?

Serdar Öktem, hukuk eğitimini Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır. Akademik kariyerine Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans yaparak devam etmiştir. 2010 yılında kurduğu Öktem Hukuk Bürosu ile birlikte aktif avukatlık faaliyetlerine başlamıştır.

Ceza hukuku, icra ve iflas hukuku , şirketler hukuku, fikri sınai haklar hukuku , gayrimenkul hukuku , aile hukuku , tüketici hukuku ve ticaret hukuku alanlarında uzun yıllar çalışmalar yürütmüştür.

Sinan Ateş davasının sanığıydı

Avukat Serdar Öktem, Ankara’da 30 Aralık 2022’de tetikçi Eray Özyağcı tarafından vurularak öldürülen Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı eski Başkanı Sinan Ateş cinayeti davasının sanığıydı. “Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım” suçlamasıyla 21 ay tutuklu yargılanan Öktem, 2 Ekim 2024’te adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Avukat Serdar Öktem, dün 16.30 sıralarına Zincirlikuyu'da otomobilde uğradığı silahlı saldırı sonrası ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Uzun süredir tehdit altında olan avukat Öktem hakkında İstanbul Emniyeti’nce 40 gün önce koruma kararı alındığı ortaya çıktı.

Serdar Öktem'e suikast düzenleyen şüpheliler yakalandı

Uzun namlulu silahlarla saldırı düzenleyen ve sonrasında kaçmaya çalışan şüphelilerin kullandıkları araçla Arnavutköy'e gittikleri tespit edildi. Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin araştırmasında, şüphelilerin aracı ormanda terk ettiği ve taksiyle kaçtığı belirtildi. Taksiyi takibe alan Jandarma Komutanlığı ekipleri, Odayeri mevkiinde aracı durdurdu. Taksiden inerek ağaçların arasına kaçan şüpheliler, jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Yakalanan zanlılardan ikisi 18 yaşın altında

Saldırıyı gerçekleştiren 5 şüpheli ve kaçmalarına yardım eden 1 şüpheli gözaltına alındı. İkisinin 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen şüphelilerin, olayda kullandıkları silahları, aracı terk ettikleri ormandaki ağaçların arasına attıkları belirlendi. Ekipler, bölgede yaptıkları aramada 2 kalaşnikof tüfek, 2 tabanca ve kar maskesi, eldiven gibi ekipmanları ele geçirdi.

Otopsi raporu çıktı

Öktem’in cenazesinin video kaydı altında yapılan ölü muayenesi ve otopsi işlemleri tamamlandı. Raporda, Öktem’in vücuduna isabet eden kurşunların 'tek başına öldürücü nitelikte' olduğu belirtildi. Serdar Öktem’in ölümünün, 'ateşli silah yaralanmasına bağlı kafatası ve yüz kemik kırıklarıyla birlikte gelişen beyin kanaması, beyin doku harabiyeti ve büyük damar yaralanmalarından kaynaklanan iç ve dış kanama sonucu meydana geldiği' belirtildi.