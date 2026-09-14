Şırnak'ın Cizre, Silopi, İdil ve Güçlükonak ilçelerinde düzenlenen 'Sokaklar Güvende' operasyonu kapsamında 22 şüpheli yakalandı.

Cizre Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğünce 'Sokaklar Güvende' operasyonu kapsamında çalışma yürütüldü.

Yasa dışı bahis oynatma, yasa dışı bahisten gelir elde etme ve elde edilen geliri hesaplar arasında nakletme gibi eylemlerin tespitine yönelik yapılan çalışmada, MASAK raporlarının da incelenmesi sonucunda yasadışı bahis ve sanal kumar platformlarında kullanılan, işlem hacmi 2 milyar 646 milyon 481 bin 191 lira 69 kuruş olan hesaplar mercek altına alındı.

Şüphelilere yönelik Cizre merkezli, Silopi, İdil ve Güçlükonak'ta belirlenen 46 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 22 şüpheli yakalandı, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik operasyonlarının kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.