Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, program kapsamında 3 bin 180 projeye 11,3 milyar lira hibe desteği sağlanacağını belirterek, söz konusu desteklerle kırsal alanlarda toplam 19,5 milyar liralık yatırımın hayata geçirileceğini bildirdi.

Öte yandan Kırsal Kalkınma Yatırım Programı kapsamında desteklenecek projelerin 2 bin 164'ünün aile işletmelerine ait olduğunu aktaran Yumaklı, bu projelerden bin 751'inin kadın ve genç girişimcilere ait olduğunu kaydetti.

Yumaklı, böylece Kırsal Kalkınma Yatırım Programı bütçesinin yüzde 77'sinin aile işletmelerine tahsis edildiğini ifade etti.