Dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlarla konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla başlatılan dev projede beklenen gün geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında, İstanbul'da inşa edilecek konutların yanı sıra Türkiye'de ilk kez uygulanacak kiralık sosyal konut sistemi hayata geçiriliyor.

Projenin ilk etabında şartları sağlayan vatandaşlara 3 yıl süreyle tahsis edilecek 1071 konut için başvuru dönemi resmen başladı. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek başvurular, 14-25 Eylül tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) "Konut / İşyeri Başvuru" hizmeti aracılığıyla yapılacak.

İstanbul'da 4 farklı bölgede yer alan ilk etap konutları, şehrin farklı noktalarındaki vatandaşlara erişim kolaylığı sunuyor. İstanbul il sınırları içerisinde yaşayanlar, ikamet ettikleri ilçeden bağımsız olarak diledikleri ilçe için başvuruda bulunabilecek:

İlk etaptaki 1071 konutun hak sahiplerine tesliminin ise ekim ayında yapılması planlanıyor.

Türkiye'de ilk kez uygulanacak kiralık sosyal konut projesinden yararlanmak isteyen vatandaşların taşıması gereken kritik kriterler bulunuyor:

Kumluca'daki orman yangınıyla ilgili bir kişi tutuklandı

Temel Kriterler: T.C. vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş ve evli olmak.

İkamet Şartı: En az bir yıldır kesintisiz şekilde İstanbul il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak (İstanbul dışında ikamet edenler başvuramaz).

Gelir Sınırı: Hanehalkı net gelirinin aylık ortalama 100 bin lirayı aşmaması gerekiyor.