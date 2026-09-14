Dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlarla konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla başlatılan dev projede beklenen gün geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında, İstanbul'da inşa edilecek konutların yanı sıra Türkiye'de ilk kez uygulanacak kiralık sosyal konut sistemi hayata geçiriliyor.
Projenin ilk etabında şartları sağlayan vatandaşlara 3 yıl süreyle tahsis edilecek 1071 konut için başvuru dönemi resmen başladı. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek başvurular, 14-25 Eylül tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) "Konut / İşyeri Başvuru" hizmeti aracılığıyla yapılacak.
İlk Etapta Hangi İlçelerde Kaç Konut Var?
İstanbul'da 4 farklı bölgede yer alan ilk etap konutları, şehrin farklı noktalarındaki vatandaşlara erişim kolaylığı sunuyor. İstanbul il sınırları içerisinde yaşayanlar, ikamet ettikleri ilçeden bağımsız olarak diledikleri ilçe için başvuruda bulunabilecek:
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Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören: Toplam 360 konut
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Maltepe, Tuzla ve Kartal: Toplam 330 konut
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Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar: Toplam 291 konut
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Arnavutköy: 90 konut
İlk etaptaki 1071 konutun hak sahiplerine tesliminin ise ekim ayında yapılması planlanıyor.
Başvuru Şartları Neler? Kimler Başvurabilir?
Türkiye'de ilk kez uygulanacak kiralık sosyal konut projesinden yararlanmak isteyen vatandaşların taşıması gereken kritik kriterler bulunuyor:
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Temel Kriterler: T.C. vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş ve evli olmak.
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İkamet Şartı: En az bir yıldır kesintisiz şekilde İstanbul il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak (İstanbul dışında ikamet edenler başvuramaz).
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Gelir Sınırı: Hanehalkı net gelirinin aylık ortalama 100 bin lirayı aşmaması gerekiyor.
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Tapu Durumu: T.C. sınırları içerisinde tapuya kayıtlı bağımsız bir konutun bulunmaması ve son 5 yıl içerisinde konut alıp satmamış olmak. Daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalamamış olmak.
Kira Bedelleri Ne Kadar, Artış Olacak mı?
Projeden yararlanacak vatandaşlar için piyasa koşullarının oldukça altında ödeme planları hazırlandı:
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Başlangıç Kirası: Kira bedelleri aylık 10 bin liradan başlayacak ve bölge rayiçlerinin altında olacak.
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Kira Artışı: Konutun kira bedeli, teslim tarihinden itibaren ilk 12 ay boyunca artırılmayacak. Bu sürenin ardından ilk ocak ayında TÜFE oranında artış yapılacak.
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Tahsis Süresi: Konutlar 3 yılla sınırlı olarak kiralanacak ve bu süre uzatılmayacak. Tahsis süresinde ev sahibi olanların konutu tahliye etmesi gerekecek.