Emniyet ve istihbarat birimlerinin titizlikle yürüttüğü risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, dijital dünyayı ve iletişim platformlarını mesken tutan yeni nesil suç yapılarına karşı düğmeye basıldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatlarıyla; Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, EGM İstihbarat Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ortak bir operasyona imza attı. 48 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen baskınlarda 1008 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Yeni Nesil Suç Örgütlerinin Yöntemleri Deşifre Oldu

Yürütülen soruşturmalar kapsamında, bu yapıların teknoloji ve sosyal medyayı nasıl bir tehdit aracı olarak kullandığı tek tek ortaya çıkarıldı. Yapılan tespitlere göre şüphelilerin faaliyet alanları şu şekilde:

Dijital Tetikçilik Ağı: İletişim platformlarında özel gruplar kurarak tetikçi temin etme ya da tetikçilik işi yapmaya yönelik paylaşımlar yaptıkları,

Örgüt Propagandası: Sosyal medya hesapları üzerinden suç ve suçluyu övücü, tehdit, hakaret ve örgütsel propaganda içerikli paylaşımlarla faaliyetlerini duyurmaya çalıştıkları,

Husumetleri Taşıma: Suç örgütleri arasındaki husumet ve rekabeti dijital mecralara taşıyarak gözdağı vermeyi amaçladıkları,

Gençleri Hedef Alma: Suç faaliyetlerinin normal olduğu algısını yayarak sosyal medya üzerinden örgüte yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları tespit edildi.

Bakanlıktan Kararlılık Vurgusu

Operasyonun ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, mücadelenin tüm hızıyla süreceğinin altı çizildi:

"Sosyal medya üzerinden suça özendirenlere, suç örgütlerinin propagandasını yapanlara ve gençlerimizi hedef alan suç yapılanmalarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman polislerimizi, Başkanlıklarımızı, Daire Başkanlığımızı, MİT Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Bakanlık ayrıca operasyona ilişkin dikkat çekici görüntüleri de kamuoyuyla paylaştı.