Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine ve güncel yapılanmasının çökertilmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ortak bir operasyona imza attı.

Örgütün gizlenmek amacıyla kullandığı "hücre evlerinde" saklandıkları belirlenen şahıslar ile bu kişilere yardım ve yataklık eden şüpheliler takibe alındı.

4 Şüpheli Eş Zamanlı Baskınla Gözaltına Alındı

Yürütülen titiz risk analizi ve istihbarat çalışmaları sonucunda, haklarında gözaltı kararı bulunan 4 şüphelinin saklandığı adresler tespitten sonra eş zamanlı operasyonla basıldı.