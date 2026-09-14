Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine ve güncel yapılanmasının çökertilmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ortak bir operasyona imza attı.
Örgütün gizlenmek amacıyla kullandığı "hücre evlerinde" saklandıkları belirlenen şahıslar ile bu kişilere yardım ve yataklık eden şüpheliler takibe alındı.
4 Şüpheli Eş Zamanlı Baskınla Gözaltına Alındı
Yürütülen titiz risk analizi ve istihbarat çalışmaları sonucunda, haklarında gözaltı kararı bulunan 4 şüphelinin saklandığı adresler tespitten sonra eş zamanlı operasyonla basıldı.
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Operasyonun Detayları: Hücre evlerine yönelik gerçekleştirilen baskınlarda aranan 4 şüphelinin tamamı güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
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Soruşturma Süreci: Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, örgütün güncel yapılanması ve bağlantılarına yönelik soruşturmanın derinleştirilerek titizlikle devam ettiği bildirildi.