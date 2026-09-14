Karaman'da trafik güvenliğini tehlikeye atan ve yürekleri ağza getiren bir kaza meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Çeltek Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde seyir halinde olan A.N. (32) idaresindeki 06 TFT 60 plakalı otomobil ile İ.S. (32) yönetimindeki 68 AGJ 544 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta da hasar oluşurken, araç içerisindeki vatandaşlar yaralandı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede kaza mahalline ulaşan 11寸 Acil Sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücü A.N. (32), F.G. (32), çocuklar A.Ö.G. (6), H.B.N. (8), Ş.S. (2) ve 4 aylık bebek A.S.'yi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili inceleme başlatılırken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.