İçişleri Bakanı Çiftçi’den "Evlatlarımız İçin Sahadayız" Mesajı

2026-2027 eğitim ve öğretim yılının ilk zilinin çaldığı bugün, milyonlarca öğrenci ve veli heyecanla okullarına dönerken, güvenlik seviyeleri de yükseltildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, çocukların güvenle eğitim alabilmesi ve ailelerin gözünün arkada kalmaması için tüm tedbirlerin en üst seviyeye çıkarıldığını açıkladı.

Bakanlık koordinesinde 81 ilde emniyet ve jandarma ekiplerinin anlık denetimlerle sahada olacağını belirten Çiftçi, uyuşturucuyla mücadeleden trafik ve siber güvenliğe kadar her alanda kararlılıkla çalışıldığını vurguladı.

Okullarda Yeni Dönem Kuralları

Yeni sezonda öğrenci ve ailelerini radikal değişimler bekliyor. Son dönemde yaşanan bazı üzücü olayların ardından okullardaki güvenlik ve disiplin standartları yeniden şekillendirildi.

Randevusuz Ziyaret Devri Kapandı: Artık veliler okul görüşmelerini rastgele gerçekleştiremeyecek. Talepler elektronik ortamdan iletilecek ve görüşmeler sadece "Okul Randevu Sistemi" üzerinden okul müdürünün uygun göreceği zamanlarda yapılacak.

Cep Telefonu Sınıfa Girmeyecek: Öğrencilerin ders odaklılığını artırmak ve dijital dağınıklığı önlemek amacıyla sınıflara cep telefonu getirilmesine kesinlikle izin verilmeyecek.

El Dedektörleri: Öncelikli okullarda kullanılmak üzere 2 bin 804 el dedektörü temin edilerek riskli durumlarda arama ve kontroller için hazır hale getirildi.

81 İlde 31 Bin Görevli ve Sıkı Denetimler Başladı

Eğitim yuvalarının huzurunu korumak adına ülke genelinde kapsamlı bir personel planlaması hayata geçirildi.

31 Bin Görevli Sahada: 81 ilde okul bahçe ve güvenlik görevlileri planlaması tamamlanırken, okul kolluk görevlileri ile güvenli eğitim koordinasyon görevlileri aktif olarak görevlendirildi.

Mobil Okul Timleri Kuruldu: Okullarda ve okul çevrelerinde meydana gelebilecek güvenlik sorunlarına müdahale edebilmek için kurulan Mobil Okul Timleri de 39 ilçede 45 ekiple görev yapacak.

Servis ve Çevre Denetimleri: "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulaması" eğitim yılı boyunca aralıksız sürecek. Okul çevrelerindeki internet kafeler, oyun salonları ve şüpheli işletmeler de sıkı markaja alındı.

Bu tedbirler, eğitim öğretim yılı boyunca uygulanmaya devam edecek.