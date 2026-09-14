Bakan Tekin’den Öğretmenlere: "Çocuklar Sizin Şefkatinize Emanet"

Yeni eğitim-öğretim yılının ilk zilinin çalmasıyla birlikte Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenler ve Bakanlık personeli için özel bir video mesaj yayımladı. Tahtanın önünde durulan o ilk anın heyecanını yüreğinde hissettiğini belirten Bakan Tekin, velilerin en kıymetli varlıklarını öğretmenlere emanet ettiğini vurguladı.

Öğretmenlere seslenen Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklar meraklarını, uçsuz bucaksız hayallerini, heyecanlarını ve pırıl pırıl dimağlarını sizin şefkatinize bırakıyor. Bu ulvi emanetin temelinde sizin sağlam şahsiyetiniz, merhametiniz ve güvenilirliğiniz yatıyor."

Bugün bir çocuğun başını okşarken kurulan küçük bir cümlenin bile yıllar sonra hayatına yön verecek bir pusulaya dönüşeceğini ifade eden Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" vizyonunun öğretmenlerin inancı ve gayretiyle gerçeğe dönüşeceğini kaydetti.

"Asıl Kudretimizi Sizin Adanmışlığınızdan Alıyoruz"

Bakanlık personeline yönelik mesajında da büyük bir özveriyle çalışan mesai arkadaşlarına seslenen Yusuf Tekin, eğitimin her alanında verilen emeğin kutsallığına dikkat çekti.

Maarif ailesinin her bir ferdinin çocukların güvenle büyümesi için çabaladığını belirten Tekin, "Bizler ülkemizi umut dolu ufuklara taşırken asıl kudretimizi sizin bu adanmışlığınızdan alıyoruz. Hedeflerimizi çizen 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu, bizzat sizin memleket sevdanız ve el birliğiyle yükselecek" dedi.