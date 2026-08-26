Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda eğitim kurumlarının adlandırılmasına yönelik kapsamlı ve yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Alınan kararla birlikte, özel öğretim kurumlarının isimlerinde Türk milli eğitiminin temel amaçlarına ve kültürel değerlere uygunluk şartı getirildi.

Yabancı Adlı Okullara ve Kurslara Düzenleme Geliyor

Bakanlıktan yapılan resmi açıklamaya göre, daha önce yabancı adlarla ruhsatlandırılmış olan Türk özel öğretim kurumları artık mevcut yabancı adlarını kullanamayacak. Bu kapsamdaki kurumların adları, Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerleriyle bağdaşan Türkçe isimlerle değiştirilecek.

Öte yandan, düzenlemeden muaf tutulacak istisnai kurumlar da netleşti:

Azınlık okulları

Yabancı ve milletlerarası özel öğretim kurumları

Sadece yabancı dil eğitimi veren kurslar

Bu istisnai statüde yer almayan tüm Türk özel öğretim kurumları, yeni yönetmelik hükümlerine uymak zorunda olacak.

Kültürel Yozlaşma ve Dilsel Yabancılaşmanın Önüne Geçilecek

Kurum adlarının belirlenmesinde Anayasa'da yer alan milli kültür ile milli ve manevi değerlerin korunması esas alınacak. Öğrencilerin psikososyal gelişimine olumsuz etki edebilecek, değer erimesine veya kimlik erozyonuna sebebiyet verecek hiçbir isme izin verilmeyecek.

Dilsel yabancılaşmanın ve kültürel yozlaşmanın önüne geçmeyi amaçlayan bu kritik düzenleme kapsamında, kurum adı değişikliği yapacak okulların başvuru süreçleri de başladı. Mevzuata uygun olarak kurum adı değişikliği yapmak isteyenlerin 1 Ekim’e kadar başvuru yapması gerekecek.