Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) merkezi yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Tercih sürecinin tamamlanmasının ardından gözler sonuç ekranına çevrilirken, adaylar artık yerleştirildikleri üniversite ve bölümleri öğrenebiliyor.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy da yaptığı açıklamayla 2026-YKS yerleştirme sonuçlarının "ykssonuc.osym.gov.tr" adresinden erişime açıldığını duyurdu.

YKS sonuçları nereden, nasıl sorgulanır?

2026 YKS tercih sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin resmi sonuç sistemi üzerinden sorgulama yapabilecek. Sonuç ekranına giriş yapmak isteyen adayların T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresini kullanması gerekiyor.

2026 YKS Yerleştirme Sonuçları Sorgulama Ekranı

Adaylar sonuç ekranında;

Yerleştirildikleri üniversiteyi,

Fakülte veya yüksekokulu,

Bölüm/program bilgisini,

Yerleştirme durumunu

görüntüleyebilecek.

Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

YKS sonucuna göre bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar için kayıt takvimi de belli oldu. Üniversite kayıtları 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar ise işlemlerini 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında tamamlayabilecek. Elektronik kayıt işlemini gerçekleştiren adayların, üniversiteleri tarafından açıklanan diğer kayıt şartlarını ve belgeleri ayrıca takip etmesi gerekiyor.

YKS ek tercih ne zaman başlayacak?

İlk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir programa yerleşemeyen adayların gözü şimdi 2026 YKS ek tercih tarihine çevrildi. ÖSYM tarafından henüz kesin ek tercih takvimi açıklanmadı. Üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanların belirlenmesi ve buna göre YKS ek yerleştirme kılavuzunun yayımlanması bekleniyor.

Ek tercih döneminde hangi üniversite ve bölümlerde boş kontenjan kaldığı ÖSYM tarafından ilan edilecek.

YKS sonuçları sonrası adayları yeni süreç bekliyor

Yerleştirme sonucunda üniversite kazanan adaylar için sıradaki aşama kayıt işlemleri olacak. Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar ise ek yerleştirme sürecini takip edecek.

Adayların özellikle ÖSYM'nin resmi internet sitesi ve üniversitelerin duyurularını takip etmeleri önem taşıyor.

2026 YKS sonuçları için aranan başlıca ifadeler

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