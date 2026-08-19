Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, eğitim öğretim faaliyetlerinin uygulama birliği içinde yürütülmesi ve eğitim ortamlarının güvenli hale getirilmesi amacıyla hazırlanan yeni dönem genelgesi 81 ile ulaştırıldı. İşte "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" vizyonuyla hayata geçirilecek yeni dönemin öne çıkan kuralları:

1. Güvenli Okul İklimi ve Veli Görüşmelerine Sıkı Takip

Okul Güvenliği: Sağlıklı ve güvenli okul ikliminin korunması amacıyla hazırlanan genelgeler ve protokoller eksiksiz uygulanacak. Giriş-çıkışlar kontrollü sağlanacak, yaya ve araç trafiği ayrılacak.

Okul Randevu Sistemi: Veli görüşmeleri yalnızca "Okul Randevu Sistemi" üzerinden yürütülecek. Randevusuz ziyaretçi ve öğrencinin velisi/vasisi olmayan kişilerin okula girişine kesinlikle izin verilmeyecek.

Öğretmenler İçin Kıyafet ve Önlük Kuralı: Eğitim çalışanları öğretmenlik mesleğinin saygınlığına uygun kılık kıyafet kurallarına riayet edecek ve okulda önlük giyecek.

2. Kayıt Parası ve Zorunlu Ücret Alınmayacak

Kayıt işlemleri e-Okul üzerinden adrese dayalı sistemle otomatik yürütülecek. Velilerin okul idaresiyle kayıt için iletişime geçmesine gerek kalmayacak; kayıt parası veya zorunlu ücret talep edilmesi kesinlikle yasak olacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den YKS Açıklaması: "Sistemde Değişiklik Olmayacak!" İçeriği Görüntüle

3. Sınıf İçi Cep Telefonu Yasağı Devam Ediyor

Öğrencilerin sınıf içinde cep telefonu bulundurmamalarına yönelik uygulama kararlılıkla sürecek. Öğretmenler de sınıf içinde cep telefonu kullanmayacak. Ödev ve bilgilendirmelerde yalnızca Bakanlığın onaylı dijital platformları kullanılacak.

4. "Maarifin Kalbinde Oyun" Teması ve Ücretsiz Kaynaklar

Yeni dönemde "Maarifin Kalbinde Oyun" teması esas alınarak öğrencilerin gelişimine uygun geleneksel çocuk oyunlarına eğitim süreçlerinde ağırlık verilecek.

Bakanlıkça ücretsiz dağıtılan kaynaklar dışındaki materyaller okullarda kullandırılmayacak. Veliler yüksek maliyetli ithal kırtasiye setlerine veya belirli markalara mecbur bırakılmayacak.

5. Bakanlık Dışında Deneme Sınavı Yapılamayacak