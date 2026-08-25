Milyonlarca üniversite öğrencisinin merakla beklediği Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurt başvuruları resmen başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda yeni akademik yıl için yurt kapılarının öğrencilere aralandığını duyurdu.

Kimler Başvuru Yapabilir?

2026-2027 akademik yılında üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ile ara sınıf öğrencileri GSB yurt başvurusunda bulunabilecek.

Başvurular Nereden ve Ne Zamana Kadar Yapılacak?

Öğrenciler başvurularını dijital ortamda e-Devlet kapısı üzerinden kolayca gerçekleştirebilecek. Başvuru süreciyle ilgili en kritik detay ise tarih oldu:

Başvuru Bitiş Tarihi: 29 Ağustos Cumartesi günü saat 23.59

Bakan Osman Aşkın Bak, öğrencilere yönelik paylaşımında "Hepinize hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Başvuru Süreci Nasıl İşleyecek? Değerlendirme Kriterleri Neler?

Başvuru sırasında öğrencilerden sosyal ve ekonomik durumlarına ilişkin beyanlar alınacak. Sürecin tamamlanmasının ardından güvenilir ve şeffaf bir yerleştirme için 12 farklı kamu kurum ve kuruluşu (YÖK, ÖSYM, SGK, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, GİB ve ilgili bakanlıklar) ile koordineli bir değerlendirme yürütülecek.

Öğrencilerin yurtlara yerleştirilmesinde şu kriterler baz alınacak:

Ailenin gelir durumu

Sosyal durumu

Başarı kriterleri

Başvuruların sonuçlanmasının ardından öğrenciler GSB yurtlarında barınma hakkı kazanarak yeni akademik yıla ilk adımı atacak. Sürecin aksamaması için adayların 29 Ağustos saat 23.59'a kadar işlemlerini e-Devlet üzerinden tamamlaması büyük önem taşıyor.