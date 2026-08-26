Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2026-MEB-AGS) sonuçları açıklanan milyonlarca adayı yakından ilgilendiren kritik bir son dakika gelişmesi yaşandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 26 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen sınava ilişkin önemli bir düzeltme duyurusu yayımladı.

Soru Sayılarında Hata Yok, Puan Hesaplamasında Ağırlık Hatası Tespiti

ÖSYM tarafından yapılan resmi açıklamada, sınav puanlarının hesaplanma sürecinde teknik bir hata belirlendiği ifade edildi. Kurumun açıklamasında şu detaylara yer verildi:

"26 Temmuz 2026 tarihinde uygulanan 2026-MEB-AGS sınav puanı hesaplanma aşamasında, 80 sorudan oluşan AGS Testi'nde yer alan 6 alt testin soru ağırlıklarında 2025 yılına ait ağırlıkların dikkate alındığı tespit edilmiştir. Adayların AGS Testi'nde toplam 80 soru üzerinden elde ettiği toplam doğru ve yanlış sayılarında herhangi bir hata bulunmamaktadır. Puan hesaplama işlemleri, 2026 yılına ait alt testlere göre soru ağırlıkları dikkate alınarak güncellenecek, sonuç açıklama belgeleri gün içerisinde Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden adayların erişimine açılacaktır."

Adayların içini rahatlatacak kritik detaya da yer verilen açıklamada, adayların AGS Testi'nde toplam 80 soru üzerinden elde ettiği toplam doğru ve yanlış sayılarında herhangi bir hata bulunmadığı vurgulandı.

Sonuçlar Gün İçerisinde Yeniden Erişime Açılacak

Hanın tespit edilmesinin ardından ÖSYM hızlı bir şekilde güncelleme çalışmalarına başladı. Puan hesaplama işlemlerinin 2026 yılına ait güncel alt test soru ağırlıkları dikkate alınarak yeniden yapılacağı bildirildi.

Güncellenen sonuç açıklama belgelerinin gün içerisinde ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden adayların erişimine yeniden açılacağı duyuruldu. Sınava katılan adaylar, güncel sonuçlarını ÖSYM’nin resmi internet adresi üzerinden takip edebilecek.