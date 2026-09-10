Okullarda uyum haftasının başlamasıyla birlikte milyonlarca öğrenci için yeni eğitim öğretim heyecanı başlarken, okul kantinleri de tüm hazırlıklarını tamamladı. Temizlik, dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmalarını bitiren kantin işletmecileri, okulların tam anlamıyla kapılarını açacağı 14 Eylül Pazartesi gününü beklemeye başladı.

Türkiye Kantin İşletmecileri Federasyonu Başkanı Vahap Osmanoğlu, kantincilerin bütün kurallara harfiyen uymak zorunda olduğunu belirterek, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sürekli denetlendiklerini vurguladı. Osmanoğlu, son 20 yıldır okullarda hiçbir zehirlenme vakasının yaşanmadığına dikkat çekerek bunun büyük bir başarı olduğunun altını çizdi.

Sağlıklı Ürünler İçin "Skorlu Damga" Dönemi

Sağlık Bakanlığının belirlediği kriterlerin titizlikle uygulandığı kantinlerde, şekerli ve dolgulu ürünlerin satışına yönelik kurallar sıkı bir şekilde takip ediliyor. Öğrencilerin ve velilerin ürünlerin sağlıklı olup olmadığını çok daha kolay anlayabilmesi için yeni bir sisteme geçiliyor.

Uygulama hakkında bilgi veren Vahap Osmanoğlu, "Artık skorlu damga çıkıyor. O damgayla sarı, kırmızı, yeşil ürünler üretilecek. Çocuklar ürünün sarı, kırmızı veya yeşil olduğuna bakacak. Kırmızı zararlı, diğer ikisi sağlıklı ürünler olarak piyasaya sürülecek" dedi.

Zamma Yüzde 6,2 Sınırı: Suya Zam Yapılmadı

Öğrencilerin bütçesini ve velilerin ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla düşük bir zam oranı belirlediklerini ifade eden Osmanoğlu, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk sezonunda fiyatlara sadece yüzde 6,2 civarında zam yaptıklarını açıkladı.

Öğrencilerin en çok tercih ettiği ürünlerin başında gelen tost, sandviç ve dürüm fiyatları da bu doğrultuda sınırlı tutuldu. Öğrenciler okul kantininden yaklaşık 130 liraya bir tost ve ayran alabilecek. Ayrıca en temel ihtiyaç olan suya bu yıl hiç zam yapılmadığı ve 15 liradan satılmaya devam edeceği duyuruldu.

2026-2027 Yeni Kantin Fiyat Tarifesi Belirlendi

Türkiye Kantin İşletmecileri Federasyonu tarafından onaylanan yeni dönem birinci dönem fiyat tarifesine göre bazı ürünlerin güncel fiyatları şu şekilde sıralandı:

Su: 15 TL (Zam yapılmadı)

Poğaça: 30 TL (Sabit tutuldu)

Açma: 30 TL'den 35 TL'ye yükseldi

Ayran: 25 TL'den 30 TL'ye yükseldi

Çay: 30 TL

Meyve Suyu: 30 TL (Sabit tutuldu)

Çorba: 75 TL'den 80 TL'ye yükseldi

Kaşarlı ve Sucuklu Tost: 90 TL'den 100 TL'ye yükseldi

Karışık Tost: 110 TL'den 120 TL'ye yükseldi

Sandviç Çeşitleri: 100 - 125 TL bandı

Beyaz Etli Hamburger: 125 TL'den 135 TL'ye yükseldi

Kırmızı Etli Hamburger: 150 TL'den 160 TL'ye yükseldi

Kantin kiralarındaki yüksek artışların işletmecileri zorladığına da değinen Osmanoğlu, bu konuda ilgili kurumlardan yönetmeliğe uygun adımlar atılmasını talep ettiklerini sözlerine ekledi.