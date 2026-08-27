Milyonlarca memur adayının uzun süredir heyecanla beklediği 2026-KPSS Lisans Sınavı için geri sayım sürerken, ÖSYM'den kritik bir son dakika duyurusu geldi. Sınava katılacak adayların bina ve salon atama işlemleri tamamlandı.

Sınava Giriş Belgesi Nereden ve Nasıl Alınır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 6 Eylül'de uygulanacak olan 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu sınava giriş belgeleri yayımlandı.

Adaylar, sınava girecekleri okul ve salon bilgilerini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni ÖSYM’nin resmi internet adresi olan "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecekler.

Belgenin çıktısının renkli veya siyah-beyaz olarak sınav günü yanınızda bulundurulması zorunludur. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den YKS Açıklaması: "Sistemde Değişiklik Olmayacak!" İçeriği Görüntüle

Adaylar Dikkat: Saat 10.00 Kuralına Unutmayın!

6 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek sınav için ÖSYM'den kritik bir uyarı yayımlandı. Buna göre, 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına kesinlikle alınmayacak. Güvenlik prosedürleri ve kimlik kontrolleri göz önünde bulundurularak adayların sınav saatinden çok önce okul kapılarında hazır bulunmaları önem arz ediyor.