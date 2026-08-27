Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, milyonlarca memur adayını yakından ilgilendiren 2026-KPSS Ortaöğretim süreci için resmi duyuruyu yayımladı. Sınava katılmak isteyen adaylar için başvuru dönemi resmen başladı.
2026-KPSS Ortaöğretim ve DHBT Sınav Takvimi
ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bu yılki sınav ve başvuru tarihleri şu şekilde belirlendi:
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2026-KPSS Ortaöğretim Sınav Tarihi: 25 Ekim 2026
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KPSS Ortaöğretim Başvuru Tarihleri: Bugün itibarıyla başlayıp 8 Eylül 2026 tarihine kadar yapılabilecek.
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2026-DHBT Sınav Tarihi: 1 Kasım 2026
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DHBT Başvuru Tarihleri: 22 - 30 Eylül 2026
Not: Diyanet İşleri Başkanlığı din hizmetlerinde görev almak amacıyla DHBT'ye ortaöğretim düzeyinde katılacak adayların, mutlaka 25 Ekim'deki 2026-KPSS Ortaöğretim'e de başvurarak sınava girmeleri gerekmektedir.
Başvurular Nasıl Yapılacak?
Adaylar başvurularını dijital ortamda kolaylıkla gerçekleştirebilecek. İşlemler;
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ÖSYM’nin resmi internet adresi olan "ais.osym.gov.tr" üzerinden,
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ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından,
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Veya yasal ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapılabilecek.
Sınava ilişkin merak edilen tüm detaylar, kurallar ve baraj şartları için adayların 2026-KPSS Ortaöğretim Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri tavsiye ediliyor.