Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, milyonlarca memur adayını yakından ilgilendiren 2026-KPSS Ortaöğretim süreci için resmi duyuruyu yayımladı. Sınava katılmak isteyen adaylar için başvuru dönemi resmen başladı.

2026-KPSS Ortaöğretim ve DHBT Sınav Takvimi

ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bu yılki sınav ve başvuru tarihleri şu şekilde belirlendi:

2026-KPSS Ortaöğretim Sınav Tarihi: 25 Ekim 2026

KPSS Ortaöğretim Başvuru Tarihleri: Bugün itibarıyla başlayıp 8 Eylül 2026 tarihine kadar yapılabilecek. Okullar Ne Zaman Açılacak? Hangi Sınıf Ne Zaman Ders Başı Yapacak? 2026-2027 Eğitim Öğretim Takvimi İçeriği Görüntüle

2026-DHBT Sınav Tarihi: 1 Kasım 2026

DHBT Başvuru Tarihleri: 22 - 30 Eylül 2026

Not: Diyanet İşleri Başkanlığı din hizmetlerinde görev almak amacıyla DHBT'ye ortaöğretim düzeyinde katılacak adayların, mutlaka 25 Ekim'deki 2026-KPSS Ortaöğretim'e de başvurarak sınava girmeleri gerekmektedir.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Adaylar başvurularını dijital ortamda kolaylıkla gerçekleştirebilecek. İşlemler;

ÖSYM’nin resmi internet adresi olan "ais.osym.gov.tr" üzerinden,

ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından,

Veya yasal ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapılabilecek.

Sınava ilişkin merak edilen tüm detaylar, kurallar ve baraj şartları için adayların 2026-KPSS Ortaöğretim Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri tavsiye ediliyor.