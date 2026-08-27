Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, milyonlarca memur adayını yakından ilgilendiren 2026-KPSS Ortaöğretim süreci için resmi duyuruyu yayımladı. Sınava katılmak isteyen adaylar için başvuru dönemi resmen başladı.

2026-KPSS Ortaöğretim ve DHBT Sınav Takvimi

ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bu yılki sınav ve başvuru tarihleri şu şekilde belirlendi:

Not: Diyanet İşleri Başkanlığı din hizmetlerinde görev almak amacıyla DHBT'ye ortaöğretim düzeyinde katılacak adayların, mutlaka 25 Ekim'deki 2026-KPSS Ortaöğretim'e de başvurarak sınava girmeleri gerekmektedir.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Adaylar başvurularını dijital ortamda kolaylıkla gerçekleştirebilecek. İşlemler;

  • ÖSYM’nin resmi internet adresi olan "ais.osym.gov.tr" üzerinden,

  • ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından,

  • Veya yasal ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapılabilecek.

Sınava ilişkin merak edilen tüm detaylar, kurallar ve baraj şartları için adayların 2026-KPSS Ortaöğretim Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri tavsiye ediliyor.